Атака дронов на спиртзавод в российском Новохоперске: вспыхнул пожар

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 133353 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 192640 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 192435 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 151220 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 226451 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 152986 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 150237 просмотра

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов на спиртзавод в российском Новохоперске: вспыхнул пожар

Атака дронов на спиртзавод в российском Новохоперске: вспыхнул пожар

Киев  •  УНН

21:25 • 1778 просмотра

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В новохоперске воронежской области рф произошло нападение дронов на спиртзавод, вследствие чего возник пожар.

В рф горит спиртзавод в новохоперске. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В городе новохоперск воронежской области зафиксирована атака дронов на местный спиртзавод.

Министерство обороны террористической стране утверждает, что в результате противовоздушной обороны было уничтожено 7 беспилотников, которые, по информации ведомства, пытались атаковать территории белгородской, брянской и воронежской областей.

Дополнительная информация о масштабе пожара и возможных последствиях атаки пока уточняется.

В ростовской области рф возникли пожары27 сентября 2024, 02:28 • 91753 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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