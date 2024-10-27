Атака дронов на спиртзавод в российском Новохоперске: вспыхнул пожар
Киев • УНН
В новохоперске воронежской области рф произошло нападение дронов на спиртзавод, вследствие чего возник пожар.
В рф горит спиртзавод в новохоперске. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В городе новохоперск воронежской области зафиксирована атака дронов на местный спиртзавод.
Министерство обороны террористической стране утверждает, что в результате противовоздушной обороны было уничтожено 7 беспилотников, которые, по информации ведомства, пытались атаковать территории белгородской, брянской и воронежской областей.
Дополнительная информация о масштабе пожара и возможных последствиях атаки пока уточняется.
В ростовской области рф возникли пожары27 сентября 2024, 02:28 • 91753 просмотра