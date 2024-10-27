Атака дронів на спиртзавод у російському новохоперську: спалахнула пожежа
Київ • УНН
У новохоперську воронезької області рф стався напад дронів на спиртзавод, внаслідок чого виникла пожежа.
У рф горить спиртзавод у новохоперську. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У місті новохоперськ воронезької області зафіксовано атаку дронів на місцевий спиртзавод.
Міністерство оборони терористичної країні стверджує, що внаслідок протиповітряної оборони було знищено 7 безпілотників, які, за інформацією відомства, намагалися атакувати території білгородської, брянської та воронезької областей.
Додаткова інформація про масштаб пожежі та можливі наслідки атаки наразі уточнюється.
У ростовській області рф виникли пожежі27.09.24, 05:28 • 92071 перегляд