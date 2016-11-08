Нову модель збору та утилізації батарейок оголосять завтра еко-активісти та імпортери
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра еко-активісти та імпортери всесвітньо відомих брендів батарейок підпишуть меморандум щодо нової моделі збору та утилізації батарейок, повідомляє УНН.
За даними еко-активістів, сьогодні в Україні збирається тільки 1% батарейок.
“Ми ставимо на меті, щоб 100% збиралося та відправлялося на переробку, оскільки батарейки забруднюють зовнішнє середовище важкими металами, а це небезпечно для здоров’я людей.
В Україні необхідно запровадити модель “забруднювач платить”, яка вже працює в Європі та США. Для цього імпортери батарейок під наглядом громадськості мають створити некомерційну організацію розширеної відповідальності, яка фінансуватиме переробку, що є дотаційною”, - наголосили організатори заходу.
Як раніше повідомляв УНН, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за останні три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.