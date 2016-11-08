Новую модель сбора и утилизации батареек объявят завтра эко-активисты и импортеры

По данным эко-активистов, сегодня в Украине собирается только 1% батареек.

"Мы ставим цель, чтобы 100% собиралось и отправлялось на переработку, поскольку батарейки загрязняют окружающую среду тяжелыми металлами, а это опасно для здоровья людей.

В Украине необходимо ввести модель "загрязнитель платит", которая уже работает в Европе и США. Для этого импортеры батареек под наблюдением общественности должны создать некоммерческую организацию расширенной ответственности, которая будет финансировать переработку, что является дотационным", - отметили организаторы мероприятия.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за последние три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.