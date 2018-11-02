Новоспечена чемпіонка світу з боротьби стала спортсменкою місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний олімпійський комітет України назвав чемпіонку світу з жіночої боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
Високого визнання 29-річна борчиня удостоєна завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу, що відбувся в Будапешті (Угорщина). У ваговій категорії до 68 кг українка здобула медаль найвищого ґатунку, ставши найсильнішою борчинею планети.
Успішно подолавши шлях до вирішальної сутички, українка поступалась у фіналі молодій француженці Кумба Ларрок, однак проявила справжній чемпіонський характер і вирвала таку бажану яскраву перемогу.
Відзначимо, що Черкасова вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.
Як повідомляв УНН, українка Алла Черкасова перемогла на чемпіонаті світу з боротьби в трьох видах.