Новоиспеченная чемпионка мира по борьбе стала спортсменкой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины назвал чемпионку мира по женской борьбе Аллу Черкасову лучшей спортсменкой октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Высокого признания 29-летняя спортсменка-борец удостоена благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира, который состоялся в Будапеште (Венгрия). В весовой категории до 68 кг украинка получила медаль высшей пробы, став сильнейшей борчихой планеты.
Успешно преодолев путь к решающей схватке, украинка уступала в финале молодой француженке Кумба Ларрок, однако проявила настоящий чемпионский характер и вырвала такую желанную яркую победу.
Отметим, что Черкасова впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
Как сообщал УНН, украинка Алла Черкасова победила на чемпионате мира по борьбе в трех видах.