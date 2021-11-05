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Новорічні курорти у Карпатах будуть доступні лише для вакцинованих - Ляшко

Київ • УНН

 • 14096 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. За умов пандемії COVID-19 уряд планує не обмежувати роботу гірськолижних курортів України для вакцинованих людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Новорічні курорти у Карпатах будуть доступні лише для вакцинованих - Ляшко

Деталі

“Гірськолижні курорти, всі, які є в Україні, всі, будуть працювати для вакцинованих громадян. Якщо ви бронюєте місця — маєте враховувати, що селити будуть лише вакцинованих туристів”, — повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Також він додав, що під час поселення в готель потрібно показати ковід-сертифікат. Наразі саме за такою схемою працюють українські ТРЦ, уточнив керівник МОЗ.

Нагадаємо

В Івано-Франківській області туристи зможуть потрапити до курортів лише за наявністю сертифіката про вакцинацію, або негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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