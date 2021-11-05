Новогодние курорты в Карпатах будут доступны только для вакцинированных - Ляшко

Детали

“Горнолыжные курорты, все, которые есть в Украине, все будут работать для вакцинированных граждан. Если вы бронируете места — должны учитывать, что селить будут только вакцинированных туристов”, — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Также он добавил, что во время поселения в отель нужно показать ковид-сертификат. Сейчас именно по такой схеме работают украинские ТРЦ, уточнил руководитель Минздрава.

Напомним

В Ивано-Франковской области туристы смогут попасть на курорты только при наличии сертификата о вакцинации,или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.