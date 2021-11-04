На гірські курорти Прикарпаття туристів пускатимуть лише з COVID-документами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Івано-Франківській області туристи зможуть потрапити до курортів лише за наявністю сертифіката про вакцинацію, або негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Таким є рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, повідомляє УНН.
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Відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 листопада.
Зокрема, відтепер у відпочинкових комплексах Прикарпаття відвідувачі не зможуть перебувати без:
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- “зелених” сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу (обидві дози);
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- негативних результатів тестування на COVID-19 (зроблених не більш як за 72 години);
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- довідок про одужання від коронавірусу (можна підтвердити в додатку “Дія”).
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Також комісія доручила негайно розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежень.
Працівникам поліції Івано-Франківщини та Держспоживслужбі доручено посилити контроль за дотриманням карантину.
Додамо
В Україні зафіксовано вже 3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 листопада, — вперше понад 27 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Високий показник летальних випадків за добу — 699.