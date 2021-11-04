На гірські курорти Прикарпаття туристів пускатимуть лише з COVID-документами

Деталі

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 листопада.

Зокрема, відтепер у відпочинкових комплексах Прикарпаття відвідувачі не зможуть перебувати без:



“зелених” сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу (обидві дози);



негативних результатів тестування на COVID-19 (зроблених не більш як за 72 години);



довідок про одужання від коронавірусу (можна підтвердити в додатку “Дія”).



Також комісія доручила негайно розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежень.

Працівникам поліції Івано-Франківщини та Держспоживслужбі доручено посилити контроль за дотриманням карантину.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 листопада, — вперше понад 27 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Високий показник летальних випадків за добу — 699.