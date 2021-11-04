На горные курорты Прикарпатья туристов будут пускать только с COVID-документами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области туристы смогут попасть на курорты только при наличии сертификата о вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Таково решение региональной комиссии ТЭБ и НС, сообщает УНН.
Детали
Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 ноября.
В частности, отныне в комплексах отдыха Прикарпатья посетители не смогут находиться без:
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- “Зеленых” сертификатов о вакцинации от коронавируса (обе дозы);
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- Негативных результатов тестирования на COVID-19 (сделанных не более чем за 72 часа);
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- Справок о выздоровлении от коронавирус (можно подтвердить в приложении “Дія”).
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Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений.
Сотрудникам полиции Ивано-Франковской области и Госпотребслужбе поручено усилить контроль за соблюдением карантина.
Добавим
В Украине зафиксировано уже 3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 ноября, — впервые более 27 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализированы за сутки при этом более 5,4 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Высокий показатель летальных исходов за сутки - 699.