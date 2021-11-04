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На горные курорты Прикарпатья туристов будут пускать только с COVID-документами

Киев • УНН

 • 31341 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области туристы смогут попасть на курорты только при наличии сертификата о вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Таково решение региональной комиссии ТЭБ и НС, сообщает УНН.

На горные курорты Прикарпатья туристов будут пускать только с COVID-документами

Детали

Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 ноября.

В частности, отныне в комплексах отдыха Прикарпатья посетители не смогут находиться без:

  • “Зеленых” сертификатов о вакцинации от коронавируса (обе дозы);
  • Негативных результатов тестирования на COVID-19 (сделанных не более чем за 72 часа);
  • Справок о выздоровлении от коронавирус (можно подтвердить в приложении “Дія”).

Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений.

Сотрудникам полиции Ивано-Франковской области и Госпотребслужбе поручено усилить контроль за соблюдением карантина.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 ноября, — впервые более 27 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализированы за сутки при этом более 5,4 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Высокий показатель летальных исходов за сутки - 699.

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