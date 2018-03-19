Новопризначені Омбудсмен і голова Рахункової палати приступили до виконання обов’язків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. До виконання свої обов’язків приступили новопризначені голова Рахункової палати України і Уповноважений ВР з прав людини. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Після наших кадрових рішень приступили до виконання свої обов’язків голова Рахункової палати України і уповноважений ВР з прав людини”, — повідомив А.Парубій.
Додамо, що спікер парламенту вручив їм відповідні посвідчення.
Як повідомляв УНН, 15 березня парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
Також Верховна Рада призначила Валерія Пацкана очільником Рахункової палати.