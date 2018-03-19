Омбудсмен и глава Счетной палаты приступили к исполнению обязанностей

КИЕВ. 19 марта. УНН. К выполнению своих обязанностей приступили новоназначенные глава Счетной палаты Украины и Уполномоченный по правам человека. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.