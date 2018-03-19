Омбудсмен и глава Счетной палаты приступили к исполнению обязанностей

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1712 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10316 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56969 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70746 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101495 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108891 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116401 просмотра

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КИЕВ. 19 марта. УНН. К выполнению своих обязанностей приступили новоназначенные глава Счетной палаты Украины и Уполномоченный по правам человека. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"После наших кадровых решений приступили к выполнению своих обязанностей председатель Счетной палаты Украины и уполномоченный по правам человека", - сообщил А.Парубий.

Добавим, что спикер парламента вручил им соответствующие удостоверения.

Как сообщал УНН, 15 марта парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Также Верховная Рада назначила Валерия Пацкана главой Счетной палаты.

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