Омбудсмен и глава Счетной палаты приступили к исполнению обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. К выполнению своих обязанностей приступили новоназначенные глава Счетной палаты Украины и Уполномоченный по правам человека. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"После наших кадровых решений приступили к выполнению своих обязанностей председатель Счетной палаты Украины и уполномоченный по правам человека", - сообщил А.Парубий.
Добавим, что спикер парламента вручил им соответствующие удостоверения.
Как сообщал УНН, 15 марта парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.
Также Верховная Рада назначила Валерия Пацкана главой Счетной палаты.