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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Новообраний Генсек ООН відвідає Москву із дводенним візитом

Новообраний Генсек ООН відвідає Москву із дводенним візитом

Київ • УНН

 • 9724 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Новообраний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який очолить всесвітню організацію 1 січня, відвідає Москву 24-25 листопада для зустрічі з російськими офіційними особами. Про це повідомила РІА "Новости" представник обраного генсека Мелісса Флемінг, передає УНН.

За словами представника, візит А.Гутерріша в Москву наступного тижня пройде в рамках його відвідин більшості країн-членів Радбезу ООН.

"Він відвідує ключові столиці і зустрічається з ключовими лідерами", - сказала М.Флемінг. Вона уточнила, що обраний генсек вже відвідав Великобританію та Францію і зустрічався з главами держав.

Колишній прем'єр-міністр Португалії і екс-верховний комісар ООН у справах біженців А.Гутерріш був обраний членами Ради Безпеки ООН і пізніше затверджений Генеральною Асамблеєю ООН на пост дев'ятого генерального секретаря всесвітньої організації. Він приступить до виконання обов'язків 1 січня 2017 року.

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