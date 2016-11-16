Новообраний Генсек ООН відвідає Москву із дводенним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Новообраний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який очолить всесвітню організацію 1 січня, відвідає Москву 24-25 листопада для зустрічі з російськими офіційними особами. Про це повідомила РІА "Новости" представник обраного генсека Мелісса Флемінг, передає УНН.
За словами представника, візит А.Гутерріша в Москву наступного тижня пройде в рамках його відвідин більшості країн-членів Радбезу ООН.
"Він відвідує ключові столиці і зустрічається з ключовими лідерами", - сказала М.Флемінг. Вона уточнила, що обраний генсек вже відвідав Великобританію та Францію і зустрічався з главами держав.
Колишній прем'єр-міністр Португалії і екс-верховний комісар ООН у справах біженців А.Гутерріш був обраний членами Ради Безпеки ООН і пізніше затверджений Генеральною Асамблеєю ООН на пост дев'ятого генерального секретаря всесвітньої організації. Він приступить до виконання обов'язків 1 січня 2017 року.