Новоизбранный Генсек ООН посетит Москву с двухдневным визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возглавит всемирную организациях 1 января, посетит Москву 24-25 ноября для встречи с российскими официальными лицами. Об этом сообщила РИА "Новости" представитель избранное генсека Мелисса Флеминг, передает УНН.
По словам представителя, визит А.Гутерриша в Москву на следующей неделе пройдет в рамках его посещения большинства стран-членов Совбеза ООН.
"Он посещает ключевые столицы и встречается с ключевыми лидерами", - сказала М.Флеминг. Она уточнила, что избранный генсек уже посетил Великобританию и Францию и встречался с главами государств.
Бывший премьер-министр Португалии и экс-верховный комиссар ООН по делам беженцев А.Гутерриш был избран членами Совета Безопасности ООН и позднее утвержден Генеральной Ассамблеей ООН на пост девятого генерального секретаря всемирной организации. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2017 года.