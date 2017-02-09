Нового президента Сомалі обрали в авіаційному ангарі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Сомалі обраний новий президент. Ним став колишній прем'єр-міністр Мохамед Абдуллахі Мохамед. Він переміг свого суперника Хассаеа Шейха Мохамуда у другому раунді виборів, передає УНН з посиланням на ВВС.
У голосуванні брали участь лише члени парламенту країни. Вони голосували в авіаційному ангарі на території аеропорту Могадішо, оскільки всі інші місця в Сомалі надзвичайно небезпечні.
Новий президент Сомалі має два громадянства — у нього є також американський паспорт.
Під час голосування над аеропортом була оголошена безполітна зона, а сам комплекс охоронявся особливо ретельно.