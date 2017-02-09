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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нового президента Сомали выбрали в авиационном ангаре

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Нового президента Сомали выбрали в авиационном ангаре

В голосовании принимали участие только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.

Во время голосования над аэропортом была объявлена ​​бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно тщательно.

 

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