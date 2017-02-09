Нового президента Сомали выбрали в авиационном ангаре

В голосовании принимали участие только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.

Во время голосования над аэропортом была объявлена ​​бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно тщательно.