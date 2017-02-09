Нового президента Сомали выбрали в авиационном ангаре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В голосовании принимали участие только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.
Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.
Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно тщательно.