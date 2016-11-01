Нового короля Таїланду затвердять 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 1листопада. УНН. Наслідний принц Маха Вачиралонгкорн буде затверджений новим королем Таїланду 1 грудня, повідомило ВВС джерело у тайській владі, передає УНН.
Раніше очікували, що його оголосять королем одразу після смерті його батька, короля Пхуміпона Адульядета, який пішов з життя три тижні тому.
Але, як виглядає, Маха Вачиралонгкорн попросив, аби йому надали час оплакати втрату батька.
Які стосунки матиме новий король із військовим урядом, який зараз керує Таїландом, поки що невідомо.