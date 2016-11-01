Нового короля Таиланда утвердят 1 декабря

Ранее ожидалось, что его объявят королем сразу после смерти его отца, короля Пхумипона Адульядета, который ушел из жизни три недели назад.

Но, похоже, Маха Вачиралонгкорн попросил, чтобы ему дали время оплакать потерю отца.

Какие отношения будет иметь новый король с военным правительством, которое сейчас руководит Таиландом, пока неизвестно.