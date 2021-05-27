Новий тренер "Шахтаря" заявив про необхідність підсилення складу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі окреслив три позиції, які вимагають якнайшвидшого посилення в стані донеччан. Про це фахівець розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz", передає УНН.
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Де Дзербі повідомив, що футболісти “Сассуоло” можуть поповнити ряди “гірників”.
“Гравці „Сассуоло“ в „Шахтарі“? Можливо. Зараз ми будемо спілкуватися з Жозе Боту і Даріо Срною. Подивимося, за рахунок яких гравців ми зможемо поліпшити „Шахтар“. В першу чергу потрібно зрозуміти, які позиції потребують підсилення, а вже потім будемо розбиратися стосовно новачків. Думаю, що нам потрібні один захисник, один хавбек і один нападник. Зараз у нас травмовані Бондар і Мораес, і поки що незрозуміло, як ці проблеми вирішувати”, — наголосив Де Дзербі.
Нагадаємо
Де Дзербі заключив угоду з “Шахтарем” на два сезони.