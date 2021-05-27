Новий тренер "Шахтаря" заявив про необхідність підсилення складу

Цитата

Де Дзербі повідомив, що футболісти “Сассуоло” можуть поповнити ряди “гірників”.

“Гравці „Сассуоло“ в „Шахтарі“? Можливо. Зараз ми будемо спілкуватися з Жозе Боту і Даріо Срною. Подивимося, за рахунок яких гравців ми зможемо поліпшити „Шахтар“. В першу чергу потрібно зрозуміти, які позиції потребують підсилення, а вже потім будемо розбиратися стосовно новачків. Думаю, що нам потрібні один захисник, один хавбек і один нападник. Зараз у нас травмовані Бондар і Мораес, і поки що незрозуміло, як ці проблеми вирішувати”, — наголосив Де Дзербі.

Нагадаємо

Де Дзербі заключив угоду з “Шахтарем” на два сезони.