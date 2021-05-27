Новый тренер "Шахтера" заявил о необходимости усиления состава
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби очертил три позиции, которые требуют скорейшего усиления в состоянии дончан. Об этом специалист рассказал в интервью Youtube-канала "BurBuzz", передает УНН.
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Де Дзерби сообщил, что футболисты “Сассуоло” могут пополнить ряды “горняков”.
“Игроки „Сассуоло“ в „Шахтере“? Возможно. Сейчас мы будем общаться с Жозе Бота и Дарио Срной. Посмотрим, за счет каких игроков мы сможем улучшить „Шахтер“. В первую очередь нужно понять, какие позиции требуют усиления, а уже потом будем разбираться относительно новичков. Думаю, что нам нужны один защитник, один хавбек и один нападающий. Сейчас у нас травмированы Бондарь и Мораес, и пока непонятно, как эти проблемы решать”, — подчеркнул де Дзерби.
Напомним
Де Дзерби заключил соглашение с “Шахтером” на два сезона.