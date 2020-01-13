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Новий султан Оману продовжуватиме політику попередника

Новий султан Оману продовжуватиме політику попередника

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Новий керівник Оману пообіцяв продовжувати зовнішню політику свого підтримуваного Заходом попередника султана Кабуса бін Саїда, про смерть якого було оголошено 11 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Султан Хайтам бен Тарік Аль Саїд, який був міністром культури Омана, був названий наступником султана Кабуса, який помер у віці 79 років після того, як керував країною з 1970 року.

"Ми будемо продовжувати ту саму лінію, що й попередній султан, та керуватися принципами, які він затверджував у зовнішній політиці нашої країни, мирному співіснуванні між народами та людьми і добросусідській поведінці невтручання", – заявив він.

Хайтам бен Тарік Аль Саїд є двоюрідним братом Кабуса бін Саїда.

Сім'я Аль Саїд правила Оманом з 18 століття, а колись також правила над Занзібаром, біля узбережжя Танзанії.

Нагадаємо, султан Оману Кабус бін Саїд помер у віці 79 років після тривалої хвороби, повідомило в суботу державне інформагенство Оману. Згідно з повідомленням, він помер пізно ввечері 10 січня.

Кабус прийшов до влади в 1970 році, коли за підтримки британських радників зробив безкровний переворот, в результаті якого його батько зрікся престолу. У 1976 році Кабус одружився зі своєю кузиною, але розлучився через три роки, більше в шлюб не вступав, дітей у нього не було.

Під час поїздки до Оману Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Зеленський також провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, сторони обговорили активізацію інвестиційної співпраці.

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