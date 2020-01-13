Новый султан Омана продолжит политику предшественника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Новый руководитель Омана пообещал продолжать внешнюю политику своего поддерживаемого Западом предшественника султана Кабуса бин Саида, о смерти которого было объявлено 11 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Султан Хайтам бен Тарик Аль Саид, который был министром культуры Омана, был назван преемником султана Кабуса, который умер в возрасте 79 лет после того, как руководил страной с 1970 года.
"Мы будем продолжать ту же линию, что и предыдущий султан, и руководствоваться принципами, которые он утверждал во внешней политике нашей страны, мирном сосуществовании между народами и людьми и добрососедской поведении невмешательства", - заявил он.
Хайтам бен Тарик Аль Саид является двоюродным братом Кабуса бин Саида.
Семья Аль Саид правила Оманом с 18 века, а когда также правила над Занзибаром, у побережья Танзании.
Напомним, султан Омана Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщил в субботу государственное информагентство Омана. Согласно сообщению, он умер поздно вечером 10 января.
Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников сделал бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от престола. В 1976 году Кабус женился на своей кузине, но развелся через три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.
Во время поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, стороны обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.