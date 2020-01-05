Зеленський в Омані: в Офісі Президента повідомили про першу офіційну зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Під час поїздки до Оману Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши 80 мільйонів дол., та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману, йдеться у повідомленні.
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм, додали в Офісі.
Раніше в ОП повідомили, що Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.