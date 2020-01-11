Помер султан Омана, який правив країною 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Султан Омана Кабус бен Саїд Аль Саїд помер 10 січня в віці 79 років після тривалої хвороби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Султан Омана Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років після тривалої хвороби", йдеться в повідомленні з посиланням на державне інформаційне агентство країни і канцелярію султана.
З 2015 року правитель Оману хворів на рак.
Кабус бен Саїд Аль Саїд був султаном Оману з 1970 року. Прийшов до влади в результаті перевороту, поваливши свого батька.
Нагадаємо, під час поїздки до Оману цього тижня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.
Зеленський також провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, сторони обговорили активізацію інвестиційної співпраці.