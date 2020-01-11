Умер султан Омана, который правил страной 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни", говорится в сообщении со ссылкой на государственное информационное агентство страны и канцелярию султана.
С 2015 года правитель Омана болел раком.
Кабус бен Саид Аль Саид был султаном Омана с 1970 года. Пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца.
Напомним, во время поездки в Оман на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, стороны обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.