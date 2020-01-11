Новим султаном Омана став міністр культури країни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд став новим главою держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку газети Al Watan Oman в Twitter.
За даними видання, Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).
Як повідомлялося, попередній султан Омана Кабус бен Саїд Аль Саїд помер 10 січня в віці 79 років після тривалої хвороби. З 2015 року правитель Оману хворів на рак.
Кабус бен Саїд Аль Саїд був султаном Оману з 1970 року. Прийшов до влади в результаті перевороту, поваливши свого батька.
Нагадаємо, під час поїздки до Оману цього тижня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.
Зеленський також провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, сторони обговорили активізацію інвестиційної співпраці.