Новым султаном Омана стал министр культуры страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу газеты Al Watan Oman в Twitter.
По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Раде Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).
Как сообщалось, предыдущий султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. С 2015 года правитель Омана болел раком.
Кабус бен Саид Аль Саид был султаном Омана с 1970 года. Пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца.
Напомним, во время поездки в Оман на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, стороны обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.