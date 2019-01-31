Новий король Малайзії склав присягу

Так, Абдулла склав присягу і підписав документи в присутності інших спадкових правителів країни, пише видання.

Заступником голови держави став султан малазійського штату Перак Назрін Муізуддін Шах. Його повноваження триватимуть п'ять років.

Раніше на Парламентській площі відбулася привітальна церемонія, на якій новий король оглянув почесну варту.

Новий король Малайзії, 59-річний Тенгку Абдулла, цікавиться спортом і є членом Ради Федерації футболу АСЕАН і членом ради ФІФА. Також він обіймав пост президента Футбольної асоціації Малайзії. Абдулла призначили королем після того, як його попередник султан Мухаммад V подав у відставку.

Нагадаємо, 6 січня верховний правитель (король) Малайзії Мухаммад V зрікся престолу. Він був обраний королем у квітні 2016 року у п’ять років на таємному голосуванні дев’ятьма членами Ради правителів (спадкових султанів). Причини його зречення не розкриваються.