Новый король Малайзии принес присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Малайзии в четверг принес присягу новый король Тенгку Абдулла после отречения предыдущего короля Мухаммада V. Тенгку Абдулла стал 16-м королем Малайзии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Так, Абдулла принес присягу и подписал документы в присутствии других наследственных правителей страны, пишет издание.
Заместителем главы государства стал султан малазийского штата Перак Назрин Муизуддин Шах. Его полномочия продлятся пять лет.
Ранее на Парламентской площади состоялась приветственная церемония, на которой новый король осмотрел почетный караул.
Новый король Малайзии, 59-летний Тенгку Абдулла, интересуется спортом и является членом Совета Федерации футбола АСЕАН и членом совета ФИФА. Также он занимал пост президента Футбольной ассоциации Малайзии. Абдулла был назначен королем после того, как его предшественник султан Мухаммад V подал в отставку.
Напомним, 6 января верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов). Причины его отречение не раскрываются.