Новий командувач військ рф в Україні герасимов почав тур, щоб покращити дисципліну в армії - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Начальник генерального штабу рф та новопризначений головнокомандувач війни в Україні генерал валерій герасимов, ймовірно, розпочав свій тур із прагнення покращити повсякденну дисципліну розгорнутих військ. Однак, його заходи зустріли зі скептичними коментарями. Про це пише УНН, посилаючись на останній звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.
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"Відтоді, як він (герасимов - ред.) прийняв командування, офіцери намагалися подолати нестандартну форму, переміщення цивільними транспортними засобами, використання мобільних телефонів і носіння нестандартних стрижок. Заходи зустріли зі скептичними відгуками. Однак найбільше насмішок викликали спроби поліпшити рівень гоління військ", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окупантська влада так званої "днр" заявила, що пріоритет щодо покращення дисципліни є "фарсом, який перешкоджатиме процесу знищення ворога", повідомили розвідники. Своєю чергою, глава пвк "вагнера" євгеній пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна — час активних і мужніх, а не гладко поголених".
За даними МО Британії, російські сили продовжують переживати оперативний застій і значні втрати у війні в Україні. Те, що герасимов надає перевагу здебільшого незначним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його критиків у росії, додають розвідники.
Зазначається, що герасимова, як і міністра оборони рф сергія шойгу, все частіше сприймають як "байдужого і зосередженого на зовнішньому вигляді, а не на суті".
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що міноборони і генштаб рф на чолі з сергієм шойгу і генералом армії валерієм герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил.
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