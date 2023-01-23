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Новый командующий войсками рф в Украине герасимов начал тур, чтобы улучшить дисциплину в армии - британская разведка

Киев • УНН

 • 3910211 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Начальник генерального штаба рф и новоназначенный главнокомандующий войной в Украине генерал валерий герасимов, вероятно, начал свой тур со стремления улучшить повседневную дисциплину развернутых войск. Однако его мероприятия встретили со скептическими комментариями. Об этом пишет УНН, ссылаясь на последний отчет разведки министерства обороны Великобритании.

Новый командующий войсками рф в Украине герасимов начал тур, чтобы улучшить дисциплину в армии - британская разведка

Цитата

"С тех пор, как он (герасимов - ред.) принял командование, офицеры пытались преодолеть нестандартную форму, перемещение гражданскими транспортными средствами, использование мобильных телефонов и ношение нестандартных стрижек. Мероприятия встретили со скептическими отзывами. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить уровень бритья войск", - говорится в сообщении.

Детали

Оккупантские власти так называемой "днр" заявили, что приоритет по улучшению дисциплины является "фарсом, который будет препятствовать процессу уничтожения врага", сообщили разведчики. В свою очередь, глава чвк "вагнера" евгений пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что "война — время активных и мужественных, а не гладко выбритых".

По данным МО Великобритании, российские силы продолжают переживать оперативный застой и значительные потери в войне в Украине. То, что герасимов отдает предпочтение в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его критиков в россии, добавляют разведчики.

Отмечается, что герасимова, как и министра обороны сергея шойгу, все чаще воспринимают как "равнодушного и сосредоточенного на внешнем виде, а не на сути".

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что минобороны и генштаб рф во главе с сергеем шойгу и генералом армии валерия герасимова, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил.

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