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"С тех пор, как он (герасимов - ред.) принял командование, офицеры пытались преодолеть нестандартную форму, перемещение гражданскими транспортными средствами, использование мобильных телефонов и ношение нестандартных стрижек. Мероприятия встретили со скептическими отзывами. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить уровень бритья войск", - говорится в сообщении.

Детали

Оккупантские власти так называемой "днр" заявили, что приоритет по улучшению дисциплины является "фарсом, который будет препятствовать процессу уничтожения врага", сообщили разведчики. В свою очередь, глава чвк "вагнера" евгений пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что "война — время активных и мужественных, а не гладко выбритых".

По данным МО Великобритании, российские силы продолжают переживать оперативный застой и значительные потери в войне в Украине. То, что герасимов отдает предпочтение в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его критиков в россии, добавляют разведчики.

Отмечается, что герасимова, как и министра обороны сергея шойгу, все чаще воспринимают как "равнодушного и сосредоточенного на внешнем виде, а не на сути".

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что минобороны и генштаб рф во главе с сергеем шойгу и генералом армии валерия герасимова, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил.

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