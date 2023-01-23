ISW: зірка пригожина почала згасати після невдалих спроб захопити Бахмут

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ISW пише, що зірка фінансиста групи "вагнера" євгена пригожина почала заходити після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

"Президент росії володимир путін, ймовірно, звернувся до пригожина і його союзника, генерала армії сергія суровікіна, щоб продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб закріпитися і зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як звичайні російські збройні сили досягли кульмінації і, по суті, зазнали катастрофічних невдач", - зазначають аналітики.

У той же час Міністерство оборони і Генеральний штаб рф на чолі з сергієм шойгу і генералом армії валерієм герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року. путін, очевидно, вирішив дати пригожину і суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого, пишуть в Інституті.

Аналітики ISW наголошують, що обидві спроби провалилися.

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У період свого підйому пригожин, схоже, вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик герасимову і навіть шойгу за першість у російських військових справах. Та ці надії, схоже, виявилися марними, додає ISW.

Як припускають аналітики, путін вирішив відмовитися від підтримки пригожина і його нерегулярних сил і знову покластися на герасимова, шойгу і російські збройні сили. Таке рішення путіна, на думку експертів, маргіналізує групу "Вагнера" та угруповання "силовиків", які, тим не менш, продовжують воювати в Україні.

Також путін намагається відновити авторитет і репутацію міноборони росії, які були сильно підірвані невдачами у 2022 році і протягом багатьох місяців піддавалися жорстким нападкам з боку фракції "силовиків". пригожин, ймовірно, думав, що його зусилля в Україні продовжать надавати йому військову і політичну владу в рф.

Аналітики ISW кажуть, що інтенсифікація боїв за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що пригожин намагався і не зміг затьмарити російське міноборони до початку 2023 року. Нещодавнє очевидне падіння авторитету і впливу пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади, кажуть аналітики та додають, що пригожин навряд чи назавжди покине коло путіна. І він може піднятися, якщо герасимов і його коло знову підведуть путіна.

"Але наразі пригожин, вочевидь, є "списаною" силою у кремлівському оточенні", - пише ISW.

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