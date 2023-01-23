ISW: звезда пригожина начала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут

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ISW пишет, что звезда финансиста группы "вагнера" евгения пригожина начала заходить после нескольких месяцев видимого подъема после того, как он не смог выполнить обещания захватить Бахмут собственными силами.

"Президент россии владимир путин, вероятно, обратился к пригожину и его союзнику, генералу армии сергею суровикину, чтобы продолжить усилия, направленные на то, чтобы закрепиться и сломить волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как обычные российские вооруженные силы достигли кульминации и, по сути, потерпели катастрофические неудачи", - отмечают аналитики.

В то же время Министерство обороны и Генеральный штаб рф во главе с сергеем шойгу и генералом армии валерием герасимовым, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил, но они не имели большой надежды достичь чего-то решающего осенью и в начале зимы 2022 года. путин, очевидно, решил дать пригожину и суровикину шанс показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными, с одной стороны, и жестокой воздушной кампанией, направленной на украинскую гражданскую инфраструктуру, с другой, пишут в Институте.

Аналитики ISW подчеркивают, что обе попытки провалились.

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В период своего подъема пригожин, похоже, решил, что его звезда, действительно, взошла, и что он может бросить вызов герасимову и даже шойгу за первенство в российских военных делах. Но эти надежды, похоже, оказались напрасными, добавляет ISW.

Как предполагают аналитики, путин решил отказаться от поддержки пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на герасимова, шойгу и российские вооруженные силы. Такое решение путина, по мнению экспертов, маргинализирует группу "вагнера" и группировку "силовиков", которые, тем не менее, продолжают воевать в Украине.

Также путин пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны рф, которые были сильно подорваны неудачами в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались жестким нападкам со стороны фракции "силовиков". пригожин, вероятно, думал, что его усилия в Украине продолжат предоставлять ему военную и политическую власть в рф.

Аналитики ISW говорят, что интенсификация боев за Бахмут в декабре и их последующая кульминация также могут свидетельствовать о том, что пригожин пытался и не смог затмить российское минобороны до начала 2023 года. Недавнее очевидное падение авторитета и влияния пригожина, вероятно, отражает реальные ограничения его фактической власти, говорят аналитики и добавляют, что пригожин вряд ли навсегда покинет круг путина. И он может подняться, если герасимов и его круг снова подведут путина.

"Но сейчас пригожин, очевидно, является "списанной" силой в кремлевском окружении", - пишет ISW.

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