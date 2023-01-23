ISW: звезда пригожина начала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18761 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 71300 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115685 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115352 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264320 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132753 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121446 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371546 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83603 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136378 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28942 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110894 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76541 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 15923 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12149 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264320 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292726 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371546 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347061 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394467 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76573 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110930 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130556 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170320 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79540 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

ISW: звезда пригожина начала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут

Киев • УНН

 • 5884510 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что глава ЧВК "вагнер" евгений пригожин начал терять авторитет в глазах российского диктатора владимира путина после неудачных попыток захватить Бахмут, передает УНН.

ISW: звезда пригожина начала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут

Детали

ISW пишет, что звезда финансиста группы "вагнера" евгения пригожина начала заходить после нескольких месяцев видимого подъема после того, как он не смог выполнить обещания захватить Бахмут собственными силами.

"Президент россии владимир путин, вероятно, обратился к пригожину и его союзнику, генералу армии сергею суровикину, чтобы продолжить усилия, направленные на то, чтобы закрепиться и сломить волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как обычные российские вооруженные силы достигли кульминации и, по сути, потерпели катастрофические неудачи", - отмечают аналитики.

В то же время Министерство обороны и Генеральный штаб рф во главе с сергеем шойгу и генералом армии валерием герасимовым, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил, но они не имели большой надежды достичь чего-то решающего осенью и в начале зимы 2022 года. путин, очевидно, решил дать пригожину и суровикину шанс показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными, с одной стороны, и жестокой воздушной кампанией, направленной на украинскую гражданскую инфраструктуру, с другой, пишут в Институте.

Аналитики ISW подчеркивают, что обе попытки провалились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему оборона Бахмута важна для Украины — версия ISW

В период своего подъема пригожин, похоже, решил, что его звезда, действительно, взошла, и что он может бросить вызов герасимову и даже шойгу за первенство в российских военных делах. Но эти надежды, похоже, оказались напрасными, добавляет ISW.

Как предполагают аналитики, путин решил отказаться от поддержки пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на герасимова, шойгу и российские вооруженные силы. Такое решение путина, по мнению экспертов, маргинализирует группу "вагнера" и группировку "силовиков", которые, тем не менее, продолжают воевать в Украине.

Также путин пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны рф, которые были сильно подорваны неудачами в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались жестким нападкам со стороны фракции "силовиков". пригожин, вероятно, думал, что его усилия в Украине продолжат предоставлять ему военную и политическую власть в рф. 

Аналитики ISW говорят, что интенсификация боев за Бахмут в декабре и их последующая кульминация также могут свидетельствовать о том, что пригожин пытался и не смог затмить российское минобороны до начала 2023 года. Недавнее очевидное падение авторитета и влияния пригожина, вероятно, отражает реальные ограничения его фактической власти, говорят аналитики и добавляют, что пригожин вряд ли навсегда покинет круг путина. И он может подняться, если герасимов и его круг снова подведут путина.

"Но сейчас пригожин, очевидно, является "списанной" силой в кремлевском окружении", - пишет ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин пытается подорвать влияние пригожина - ISW

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.35
Ethereum
$1,482.02