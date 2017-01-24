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Новий глава Пентагону пообіцяв підтримку НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Новий міністр оборони США Джеймс Меттіс під час телефонної розмови в понеділок, 23 січня, запевнив генсека НАТО Єнса Столтенберга в підтримці альянсу, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Два лідери обговорили важливість наших спільних цінностей, і міністр підкреслив, що в пошуках союзників для захисту цих цінностей Сполучені Штати завжди починають з Європи”, — сказав офіційний представник американського оборонного відомства Джефф Девіс.

За його словами, під час Метттіс також заявив про “непорушну відданість” Вашингтона НАТО.

Також Д.Девіс зазначив, що Д.Меттіс зробив цей телефонний дзвінок в перший же день свого перебування на посаді глави Пентагону з тим, щоб підкреслити важливість Північноатлантичного альянсу.

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