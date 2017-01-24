Новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО

"Два лидера обсудили важность общих ценностей, и министр подчеркнул, что в поисках союзников для защиты этих ценностей Соединенные Штаты всегда начинают с Европы", - сказал официальный представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис.

По его словам, во время Метттис также заявил о "нерушимой преданности" Вашингтона НАТО.

Также Д.Девис отметил, что Д.Меттис сделал этот телефонный звонок в первый же день своего пребывания на посту главы Пентагона с тем, чтобы подчеркнуть важность Североатлантического альянса.