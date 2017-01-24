Новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Новый министр обороны США Джеймс Маттис во время телефонного разговора в понедельник, 23 января, заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в поддержке альянса, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Два лидера обсудили важность общих ценностей, и министр подчеркнул, что в поисках союзников для защиты этих ценностей Соединенные Штаты всегда начинают с Европы", - сказал официальный представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис.
По его словам, во время Метттис также заявил о "нерушимой преданности" Вашингтона НАТО.
Также Д.Девис отметил, что Д.Меттис сделал этот телефонный звонок в первый же день своего пребывания на посту главы Пентагона с тем, чтобы подчеркнуть важность Североатлантического альянса.