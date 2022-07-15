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Новий епізод у справі ПриватБанку: Дубілету повідомили про підозру

Новий епізод у справі ПриватБанку: Дубілету повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 124136 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету, його експершому заступнику Володимиру Яценку та керівнику департаменту повідомили про зміну підозр та про нові підозри у справі щодо розтрати грошових коштів ПАТ КБ ПриватБанк на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії, передає УНН.

Цитата

"15 липня 2022 року НАБУ і САП ексголові ПриватБанку, його першому заступнику та керівнику департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ ПриватБанк на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії", - йдеться у повідомленні САП.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, ексголова правління ПриватБанку, його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з Приватбанком компаній.

"Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої", - зазначається в повідомленні.

В САП нагадали, що стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року.

За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти, і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

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"15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України)", - інформує САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про Олександра Дубілета та Володимира Яценка.

Зазначається, що цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів ПриватБанку, а саме:

• ексголові правління ПАТ КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
• експершому заступнику голови правління ПАТ КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
• колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
• колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191 КК України).

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