Новый эпизод по делу ПриватБанка: Дубилету сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету, его бывшему заместителю Владимиру Яценко и руководителю департамента сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях по делу о растрате денежных средств ПАО КБ ПриватБанк на сумму 85,2 млн грн в пользу связанной компании, передает УНН.
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"15 июля 2022 года НАБУ и САП экс-главе ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента сообщили о подозрении в растрате денежных средств ПАО КБ ПриватБанк на сумму 85,2 млн грн в пользу связанной компании", - говорится в сообщении САП.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, экс-глава правления ПриватБанка, его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с Приватбанком компаний.
"Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой", - отмечается в сообщении.
В САП напомнили, что по эпизоду растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года.
За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более чем в 85 млн грн. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.
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"15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины)", - информирует САП.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь об Александре Дубилете и Владимире Яценко.
Отмечается, что в этот же день сообщено об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств ПриватБанка, а именно:
• экс-главе правления ПАО КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);
• бывшему заместителю председателя правления ПАО КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
• бывшей руководительнице департамента финансового менеджмента ПАО КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
• бывшей руководительнице департамента межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк (ч. 5 ст. 191 УК Украины).