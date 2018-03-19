Новий дизайн і тривожна кнопка: Apple розповіла подробиці про iOS 12
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У новій, 12-й, версії операційної системи iOS будуть усунені помилки минулих систем, новий дизайн, а також поліпшені параметри фото- та відеозйомки за рахунок підвищеної чіткості в режимах портрета і слабкого освітлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на pre-party.
Також повідомляється, що помічник Siri стане більш точним, а запити тепер можна буде робити навіть пошепки. Крім того, може з'явитися тривожна кнопка, яка дозволить дати сигнал лиха, пославши дані вашого місця розташування.
Нова система iOS 12 буде представлена 4 червня в рамках щорічної конференції розробників, а запущена в масове оновлення 12 вересня.
Нагадаємо, в середу, 6 березня, в стрімінговому сервісі Apple Music з'явилася вкладка The Sounds of Ukraine.