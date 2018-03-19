Новый дизайн и тревожная кнопка: Apple рассказала подробности про iOS 12

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1617 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10262 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56939 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70732 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101494 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108890 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116401 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132896 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Новый дизайн и тревожная кнопка: Apple рассказала подробности про iOS 12

Новый дизайн и тревожная кнопка: Apple рассказала подробности про iOS 12

Киев  •  УНН

 • 12787 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В новой, 12-й, версии операционной системы iOS будут устранены ошибки прошлых систем, новый дизайн, а также улучшенные параметры фото- и видеосъёмки за счёт повышенной чёткости в режимах портрета и слабого освещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на pre-party. 

Также сообщается, что помощник Siri станет более точен, а запросы теперь можно будет делать даже шепотом. Кроме того, может появиться тревожная кнопка, которая позволит дать сигнал бедствия, послав данные вашего месторасположения.

Новая система iOS 12 будет представлена 4 июня в рамках ежегодной конференции разработчиков, а запущена в массовое обновление 12 сентября.

Напомним, в среду, 6 марта, в стриминговом сервисе Apple Music появилась вкладка The Sounds of Ukraine.

Украинские Национальные Новости

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