Новый дизайн и тревожная кнопка: Apple рассказала подробности про iOS 12
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В новой, 12-й, версии операционной системы iOS будут устранены ошибки прошлых систем, новый дизайн, а также улучшенные параметры фото- и видеосъёмки за счёт повышенной чёткости в режимах портрета и слабого освещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на pre-party.
Также сообщается, что помощник Siri станет более точен, а запросы теперь можно будет делать даже шепотом. Кроме того, может появиться тревожная кнопка, которая позволит дать сигнал бедствия, послав данные вашего месторасположения.
Новая система iOS 12 будет представлена 4 июня в рамках ежегодной конференции разработчиков, а запущена в массовое обновление 12 сентября.
Напомним, в среду, 6 марта, в стриминговом сервисе Apple Music появилась вкладка The Sounds of Ukraine.