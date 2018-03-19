Новый дизайн и тревожная кнопка: Apple рассказала подробности про iOS 12

Также сообщается, что помощник Siri станет более точен, а запросы теперь можно будет делать даже шепотом. Кроме того, может появиться тревожная кнопка, которая позволит дать сигнал бедствия, послав данные вашего месторасположения.

Новая система iOS 12 будет представлена 4 июня в рамках ежегодной конференции разработчиков, а запущена в массовое обновление 12 сентября.

Напомним, в среду, 6 марта, в стриминговом сервисе Apple Music появилась вкладка The Sounds of Ukraine.