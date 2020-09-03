Новий глава Укрзалізниці анонсував широкомасштабний аудит компанії

Новий глава Укрзалізниці анонсував широкомасштабний аудит компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Новопризначений голова Укрзалізниці Володимир Жмак анонсував проведення широкомасштабного аудиту діяльності всіх філій і господарств компанії, передає УНН з посиланням на його Telegram-канал.
Він також повідомив, що сьогодні провів перше після свого призначення засідання правління, на якому обговорили оперативні та стратегічні завдання компанії.
"Насамперед маємо вирішити низку оперативних завдань, пов’язаних з операційною діяльністю компанії. Інший важливий напрямок роботи — стратегічний розвиток Укрзалізниці. Наразі розробляються програми зі стратегічного планування розвитку компанії. Вже окреслено основні проблеми та розробляються дорожні карти для їх подолання. За кожним напрямком закріплюються відповідальні, які в чітко визначені терміни мають досягти позитивних результатів", — написав він.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив перед новим головою правління Укрзалізниці три головні завдання: швидкі та жорсткі управлінські рішення, високі фінансові показники і цифровізація сервісів.