Новий глава Укрзалізниці анонсував широкомасштабний аудит компанії

​Він також повідомив, що сьогодні провів перше після свого призначення засідання правління, на якому обговорили оперативні та стратегічні завдання компанії.

"Насамперед маємо вирішити низку оперативних завдань, пов’язаних з операційною діяльністю компанії. Інший важливий напрямок роботи — стратегічний розвиток Укрзалізниці. Наразі розробляються програми зі стратегічного планування розвитку компанії. Вже окреслено основні проблеми та розробляються дорожні карти для їх подолання. За кожним напрямком закріплюються відповідальні, які в чітко визначені терміни мають досягти позитивних результатів", — написав він.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив перед новим головою правління Укрзалізниці три головні завдання: швидкі та жорсткі управлінські рішення, високі фінансові показники і цифровізація сервісів.