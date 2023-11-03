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Нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити обладнання без сплати ПДВ - рішення уряду

Київ • УНН

 • 125328 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ. Також Кабмін змінив процедури, які дозволять новим товарам, що раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити обладнання без сплати ПДВ - рішення уряду

Шмигаль повідомив, що сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, спрямовані на посилення нашої економічної стійкості.

Деталі

«Нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ. Ідеться саме про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог», - повідомив Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому рішенню інвестор отримає вигідні умови, люди в цих шахтарських містах — нову роботу, громади — нові можливості, а держава — простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються.

Шмигаль повідомив, що уряд змінив процедури, які дозволять новим товарам, що раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації.

«Ідеться про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів. Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави», - розповів Шмигаль.

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