Нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити обладнання без сплати ПДВ - рішення уряду

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ. Також Кабмін змінив процедури, які дозволять новим товарам, що раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.