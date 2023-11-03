Новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить оборудование без уплаты НДС - решение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок, благодаря которому новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить производственное оборудование без уплаты НДС. Также Кабмин изменил процедуры, которые позволят новым товарам, которые ранее не производились в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Шмыгаль сообщил, что сегодня на заседании правительства приняли решения, направленные на усиление нашей экономической устойчивости.
Детали
«Новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить производственное оборудование без уплаты НДС. Речь идет именно о новых предприятиях, которые создаются в 20 городах Волынской, Донецкой, Луганской и Львовской областей и соответствуют ряду требований», - сообщил Шмыгаль.
По его словам, благодаря этому решению инвестор получит выгодные условия, люди в этих шахтерских городах — новую работу, громады — новые возможности, а государство — пространство постепенно реорганизовывать убыточные шахты или шахты, которые закрываются.
Шмыгаль сообщил, что правительство изменило процедуры, которые позволят новым товарам, ранее не производившимся в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации.
«Речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей. Это позволит поддержать именно украинских производителей при государственных закупках. Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства», - рассказал Шмыгаль.
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