Зеленський схвалив скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для безпілотників (№№9275 і 9276), повідомляється на сайті парламенту у вівторок, пише УНН.
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"Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів", - підтвердив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Деталі
Зі слів урядовця, тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.
"Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - зауважив Федоров.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила законопроекти №№ 9275 та 9276 про підтримку виробництва дронів в Україні шляхом звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА, в цілому (284 та 289) 29 травня.