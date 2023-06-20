Зеленский одобрил отмену НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для беспилотников (№№9275 и 9276), сообщается на сайте парламента во вторник, пишет УНН.
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"Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов", - подтвердил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Детали
По словам чиновника, теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения.
"Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Просто сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников. Продолжаем делать все, чтобы наши воины получили больше дронов на фронт", - отметил Федоров.
Дополнение
Верховная Рада приняла законопроекты №№ 9275 и 9276 о поддержке производства дронов в Украине путем освобождения на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА, в целом (284 и 289) 29 мая.