Новак Джокович знявся із чемпіонату US Open 2022. Він не щеплений від Covid-19, йому не дозволено отримати візу та в'їжджати до країни

Деталі

Джокович залишається нещепленим проти Covid-19 протягом усієї пандемії, а чинні правила США передбачають, що будь-який негромадянин США має бути повністю вакцинований проти вірусу, щоб отримати візу та в'їхати до країни.

35-річний серб в Twitter написав: «На жаль, цього разу я не зможу поїхати до Нью-Йорка на US Open. Дякую за ваші повідомлення про любов та підтримку. Я підтримуватиму хорошу форму і позитивний настрій і чекатиму можливості знову позмагатися. До швидких зустрічей, тенісний світ!».

Стейсі Алластер, директор турніру US Open, заявила: «Новак — великий чемпіон, і дуже шкода, що він не зможе брати участь у US Open 2022, оскільки він не може в'їхати в країну через політику вакцинації федерального уряду для неамериканських громадян».

Турнір US Open 2022 відбудеться з 29 серпня до 11 вересня.

Доповнення

Джокович був депортований з Австралії в січні, що завадило його участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу через відмову від вакцини від Covid-19.

Джокович виграв останній великий турнір з тенісу на Вімблдоні у липні. Він не зміг брати участь у змаганнях в Індіан-Уеллсі та Майамі в березні через ті самі правила в'їзду до США.