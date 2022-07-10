Джокович тріумфував на Вімблдоні, здобувши 21-й титул на турнірах Великого шолома

Деталі

Джокович показав майстер-клас у фінальному матчі, здобувши перемогу над греком Ніком Кіріосом з рахунком 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) і здобувши свою четверту поспіль корону в турнірі на траві.

Це вже сьома перемога Новака на турнірі Вімблдону. 35-річний Джокович тепер відстає лише на один титул від рекордсмена Роджера Федерера - вісім тріумфів на Вімблдоні, і на один титул Великого шолома від рекорду Рафаеля Надаля з 22 перемогами.

Нагадаємо

Напередодні Олена Рибакіна, що представляє Казахстан, стала переможницею Вімблдону.