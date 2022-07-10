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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джокович триумфировал на Уимблдоне, завоевав 21-й титул на турнирах Большого шлема

Джокович триумфировал на Уимблдоне, завоевав 21-й титул на турнирах Большого шлема

Киев • УНН

 • 153696 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Третья ракетка мира, серб Новак Джокович в воскресенье завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, став побидителем Уимблдонского турнира, пишет УНН.

Детали

Джокович показал мастер-класс в финальном матче, одержав победу над греком Ником Кириосом со счетом 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) и завоевав свою четвертую подряд корону в турнире на траве.

Это уже седьмая победа Новака на Уимблдонском турнире. 35-летний Джокович теперь отстает всего на один титул от рекордсмена Роджера Федерера - восемь триумфов на Уимблдоне, и на один титул Большого шлема от рекорда Рафаэля Надаля с 22 победами.

Напомним

Накануне Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей Уимблдона.

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