Джокович триумфировал на Уимблдоне, завоевав 21-й титул на турнирах Большого шлема
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Третья ракетка мира, серб Новак Джокович в воскресенье завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, став побидителем Уимблдонского турнира, пишет УНН.
Детали
Джокович показал мастер-класс в финальном матче, одержав победу над греком Ником Кириосом со счетом 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) и завоевав свою четвертую подряд корону в турнире на траве.
Это уже седьмая победа Новака на Уимблдонском турнире. 35-летний Джокович теперь отстает всего на один титул от рекордсмена Роджера Федерера - восемь триумфов на Уимблдоне, и на один титул Большого шлема от рекорда Рафаэля Надаля с 22 победами.
Напомним
Накануне Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей Уимблдона.