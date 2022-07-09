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Победительницей Уимблдона стала представительница Казахстана Елена Рыбакина

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей Уимблдона, передает УНН

Детали

В финальном матче она одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Следует отметить, что Рыбакина проиграла первый сет.

Напомним

20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из россии к соревнованиям.

За месяц до старта турнира Мужская теннисная ассоциация (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут насчитывать очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

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