Переможницею Вімблдону стала представниця Казахстану Олена Рибакіна

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У фінальному матчі вона здолала другу ракетку світу Онс Жабер із Тунісу з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 47 хвилин. Варто зазначити, що Рибакіна програла перший сет.

Нагадаємо

20 квітня організатори Вімблдону ухвалили рішення не допускати спортсменів із росії до змагань.

За місяць до старту турніру Чоловіча тенісна асоціація (АТР) та Міжнародна федерація тенісу (ITF) заявили, що через недопуск росіян та білорусів не нараховуватимуть очки учасникам Вімблдону. Також до них приєдналася Жіноча тенісна асоціація (WTA).