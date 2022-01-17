Депортований із Австралії Джокович прибув додому. Він ризикує пропустити наступний турнір Великого шолома

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"Він вже вийшов через інші двері", - повідомив журналістам охоронець.

Другий співробітник аеропорту також підтвердив, що Джокович прибув, але покинув аеропорт через "технічний вихід".

Невелика група вболівальників чекала за межами зони прибуття, щоб привітати Джоковича, деякі розмахували сербськими прапорами, тримали табличку з написом "Новак, благослови тебе Бог".

Джоковича можуть не допустити до участі у Відкритому чемпіонаті Франції

Агентство також повідомляє, що Джокович може бути позбавлений можливості брати участь у Відкритому чемпіонаті Франції. Раніше Міністерство спорту країни заявило, що спортсменам необхідно буде пройти вакцинацію, щоб виступати на змаганнях у Франції.

Відзначається, що на великих змаганнях, таких як Відкритий чемпіонат Франції, раніше дозволяли брати участь нещепленим спортсменам, оскільки була створена "бульбашка здоров'я" навколо турніру.

Якщо таких винятків не буде, цей захід зруйнує надії 34-річного серба на захист титулу Відкритого чемпіонату Франції і, можливо, на перемогу в безпрецедентному 21-му турнірі Великого шолома в одиночному розряді.

Надії Джоковича на успіх в рамках турніру Великого шолома в 2022 році, як припускають, покладатимуться на Вімблдон, так як правила вакцинації в Нью-Йорку в їх нинішньому вигляді виключать його з US Open.

Нагадаємо

Джокович був затриманий 5 січня в аеропорту Мельбурна. Наступного дня австралійська влада анулювала візу сербському тенісистові, який прилетів в країну і планував взяти участь у чемпіонаті Australian Open.

За словами міністра охорони Здоров'я Австралії Грега Ханта, причиною скасування візи стало те, що спортсмен не надав доказів законного медичного звільнення від вакцинації проти COVID-19.

10 січня Джокович виграв апеляцію про депортацію з Австралії.

Пізніше стало відомо, що тенісиста підозрюють у наданні неправдивих відомостей у декларації щодо в'їзду до Австралії.

У документі говориться, що до прибуття в Австралію Джокович протягом двох тижнів не відвідував інші країни. Однак в цей період він встиг побувати в Іспанії. Як зазначалося, надання неправдивих даних у декларації - серйозне порушення, за яке загрожує ув'язнення до 12 місяців.

16 січня сербський тенісист позбувся в суді можливості залишитися в Австралії, після чого він був депортований.